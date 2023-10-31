Военэксперт объяснил, какие объекты ВСУ поразят новыми ракетами для Су-57 Пилот Сытник назвал новые ракеты для Су-57 эффективными для ударов по складам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Новые ракеты для российских истребителей Су-57 могут применяться для нанесения ударов по складам Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт, заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, новые образцы вооружения отличаются высокой точностью и дальностью, что позволяет применять их против украинских военных объектов, расположенных в городах.

Благодаря тому, что ракеты высокоточные, они могут уничтожать объекты ВСУ, расположенные в городской инфраструктуре. Например, штабы, где соберутся украинские военачальники, — заявил эксперт.

Помимо складов с боеприпасами новые ракеты также могут применяться для нанесения ударов по складам с горюче-смазочными материалами, а также по местам хранения иностранных вооружений. При этом Сытник подчеркнул, что новые ракеты позволяют наносить удары по объектам ВСУ с больших расстояний.

Как сообщалось ранее, российские инженеры разработали новые модели крылатых ракет большой дальности для истребителей пятого поколения Су-57. Они отличаются меньшими размерами по сравнению с другими авиационными боеприпасами. Этого удалось добиться благодаря изменению конструкции складного крыла и внутренней компоновки ракеты.