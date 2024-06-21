Военэксперт предположил, когда Часов Яр перейдет под контроль ВС РФ Военэксперт Артамонов: ВС РФ могу занять Часов Яр до конца лета

Российская армия может взять под контроль Часов Яр в ДНР до конца лета, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов. По его словам, этот процесс не будет быстрым, так как ВСУ качественно обороняются.

Освобождение Часова Яра произойдет в течение двух-трех недель, возможно, месяца или полутора. Во всяком случае, до конца лета. Это потребует времени, потому что ясно, насколько подготовлены в обороне ВСУ, — заявил Артамонов.

Эксперт напомнил, что вдоль всей линии фронта располагаются дорожные узлы. Занятие Часова Яра позволит прервать снабжение ряда населенных пунктов, пояснил он. Оборона ВСУ построена вокруг городов-крепостей, имеющих продольную форму и соединенных линиями коммуникации между собой, добавил собеседник.

Перерезание этих линий на уровне Часова Яра приведет к тому, что и на севере, и на юге прекратится равномерное снабжение фронта с украинской стороны. Поэтому овладение им является ключом к обрушению центральной части фронта и вынудит украинцев отойти минимально километров на 20-30. По своему стратегическому значению этот город подобен Времевскому выступу, — сказал Артамонов.

Ранее 24-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ, переброшенная под Часов Яр, сообщила, что столкнулась с «чрезвычайно сложной» ситуацией в городе и прилегающих районах. В подразделении признали, что ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке. Минобороны России эту информацию не комментировало.