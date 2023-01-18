Названо самое эффективное оружие против обещанных Киеву танков Leopard Военный эксперт Леонков: танки Leopard хорошо жгли курды в Сирии при помощи ПТРК «Малютка»

Фото: wikimedia

Ракетный комплекс «Малютка»

Немецкие танки Leopard в Сирии уничтожались курдами при помощи советских противотанковых ракетных комплексов «Малютка», заявил в разговоре с MK.RU военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, эти ПТРК являются наиболее эффективным оружием против танков, которые уже пообещали поставить Украине.

«Леопарды 2А4» очень хорошо жгли курды в Сирии при помощи старых советских ПТРК «Малютка». Делалось это так успешно, что второй армейский корпус турецкой армии отказался от сухопутной наступательной операции, в которой участвовали танки, и наносил удары по курдам дистанционно при помощи артиллерийских и ракетных комплексов, — заметил Леонков.

Он предположил, что первыми немецкими «Леопардами» на Украине будут управлять поляки. Специалист считает, что командование ВСУ сможет использовать эти танки для контрнаступлений.

При этом Леонков заявил, что появление у украинской стороны дополнительных 200–300 единиц техники не сможет изменить ход СВО, хоть и станет представлять определенную угрозу.

Зарубежные СМИ ранее писали, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена. 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения поставки вооружений с президентом США.

Сообщалось также, что канцлер оказался под сильнейшим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2.