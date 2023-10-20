Военэксперт назвал российское оружие, аналогов которого нет в НАТО Леонков: российская САУ «Коалиция-СВ» превосходит любые самоходки стран НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по своим характеристикам, он способен производить до 18 выстрелов в минуту, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, у стран — членов НАТО не существует аналогов российской «Коалиции».

«Коалиция-СВ» однозначно превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по характеристикам. И по дальности, и по точности, и по скорострельности. Назывались цифры, что она может производить до 18 выстрелов в минуту, — раскрыл Леонков.

Он объяснил, что гаубица работает автоматизировано и может входить в систему управления тактического звена как боевая единица. Это позволит самоходной артустановке получать данные о наземной обстановке, селективно выбирать цели и точно по ним работать, оказывая огневую поддержку сухопутным войскам, уточнил эксперт.

«Коалиция-СВ» может стрелять как всеми штатными боеприпасами, так и высокоточными типа «Краснополь» и «Краснополь-2». Активно-реактивные снаряды будут использоваться для атаки объектов на максимальной дальности, — резюмировал собеседник.

Ранее в Ростехе заявили, что САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла все государственные испытания, что позволяет запустить ее в серийное производство. В ходе тестов удалось подтвердить ее уникальные технические характеристики. В корпорации отмечают, что гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные САУ по дальности и точности стрельбы.