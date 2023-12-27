Военэксперт назвал отличия нового дрона-камикадзе «Суперкам» от «Ланцета» Кнутов: дальность полета и точность поражения отличают «Суперкам» от «Ланцета»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В новых дронах «Суперкам» будет применена бронированная аппаратура, которая позволит не реагировать на станции радиоэлектронной борьбы противника, заявил NEWS.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, новый беспилотник отличают от «Ланцета» также увеличенная дальность полета и точность поражения целей.

На сегодняшний день главная проблема всех дронов — это помехозащищенность. Я думаю, что в дроне «Суперкам» будет применена новая система, то есть аппаратура будет защищена с помощью бронирования, что позволит ему фактически не реагировать на станции радиоэлектронной борьбы. И самое главное — дальность полета и точность поражения целей, которые увеличатся по сравнению с «Ланцетом». На это будет сделан упор, — заявил Кнутов.

Эксперт полагает, что появление нового дрона, производимого в заводских условиях, позитивно скажется на боеспособности ВС РФ. По его словам, стоимость деталей БПЛА снизится, а производство обойдется дешевле. Кнутов предположил, что такие условия позволят производить беспилотники массово. Аналитик добавил, что ожидает появления новых дронов в российской армии уже весной 2024 года.

Сейчас «Суперкам» находится на испытаниях. Там обязательно выявят недостатки, но, скорее всего, их устранят в течение месяца. Я полагаю, что уже весной следующего года мы увидим эти дроны на поле боя, — сказал Кнутов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, у этого дрона есть две версии: разведывательная и камикадзе. В настоящее время версия-камикадзе «Суперкам» проходит испытания, демонстрирует заложенные технические характеристики, добавил он.