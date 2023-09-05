Военэксперт назвал новые виды боеприпасов, которые могут использовать в СВО Военэксперт Дандыкин заявил о применении истребителями крупных бомб в ходе СВО

Фото: МО РФ

У Вооруженных сил России есть крупные бомбы — ОДАБ, УПАБ-1500, которые они могут использовать в СВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, их можно сделать планирующими.

Помимо ФАБ-1500 есть еще более крупные бомбы в арсенале российской армии, которые теперь тоже наверняка будут применять истребители-бомбардировщики. Среди мощного вооружения есть ОДАБ, УПАБ-1500. В таком случае они станут планирующем, управляемым оружием. Такое применение увеличит эффективность и мощность наших атак, — заявил эксперт.

Он добавил, что в СВО ВС России уже сбивают планируемые американские бомбы, но они меньшей мощности, чем советские.

Ранее Дандыкин уточнил, что планирующая бомба сбрасывается на определенную цель по определенным координатам и может преодолевать расстояние в несколько десятков километров. При этом мощный запас взрывчатки позволяет наносить серьезный урон как опорным пунктам противника, так и его технике, складам боеприпасов и т. д.

Американский журнал Forbes написал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что украинские военнослужащие признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом.