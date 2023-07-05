«Во время эвакуации считаешь только мины»

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Команда эвакуации «Колос» спасает людей из мертвой зоны с самого начала СВО. На своей бронированной машине они вытаскивают мирных жителей и заезжают туда, куда не отправятся ни МЧС, ни порой даже военные.

Мы отправляемся с командой эвакуации в поселок Никольское под Угледаром. С начала зимы здесь продолжаются ожесточенные бои. Координатору команды поступила заявка с просьбой забрать родных, запертых под артиллерийским огнем.

О том, как работает команда эвакуации на фронте и на что похож обычный будний день внутри бронированной машины — в репортаже специального корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги