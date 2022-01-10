ВКС России эвакуировали из Казахстана почти 1,5 тысячи россиян

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России из Казахстана на данный момент был вывезен 1461 российский гражданин, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что 9 января в Москву было доставлено 1422 гражданина на бортах военного авиатранспорта, также 14 россиян приземлились в Екатеринбурге.

Российские туристы прибыли в Алма-Ату с целью провести там новогодние каникулы или на спортивные сборы.

В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алматы российским туристам пришлось оставаться в гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил, попросив о помощи в доставке их на территорию РФ, — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» продлила отмену рейсов в Казахстан. Также была приостановлена продажа билетов на собственные рейсы в обе стороны, запланированные по 20–21 января.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.