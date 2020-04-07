Вирусолог рассказал, что может замедлить пандемию

https://static.news.ru/photo/a5e73e22-78b2-11ea-9055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ближе к концу весны и особенно в тёплый летний период коронавирус будет погибать намного быстрее. Это связано с тем, что при повышении температуры время его «полужизни» становится короче, объяснил вирусолог Сергей Нетёсов.

Он напомнил, что в лабораториях вирусы хранят в холодильниках, так как они наиболее благоприятно чувствуют себя при низких температурах.

Но это не означает, что эпидемия прекратится только благодаря повышению температуры. Для нас сейчас просто жизненно необходимо соблюдать все меры предосторожности, — заявил Нетёсов в интервью «КП-Новосибирск».

Вирусолог напомнил о необходимости дезинфицировать ручки дверей, чаще мыть руки, максимально сократить контакты с другими людьми.

При этом, отметил специалист, Россия, скорее всего, ещё не дошла до пика заболеваемости.

По состоянию на первую половину дня 7 апреля в России официально зарегистрировано около 7,5 тысячи заражений, скончались 58 человек, около 500 пациентов выписаны из больниц. В целом в мире инфицированы более 1,3 млн людей, свыше 74 тысяч умерли, более 284 тысяч выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, биолог Анча Баранова попросила не ждать от медиков «идеального» лекарства от коронавируса.