Видео полёта Миг-31 в стратосфере появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/2f8701ae-e428-11ea-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 пермского истребительного авиационного полка ЦВО совершили первые полёты на максимальных высотах и скоростях в ближних слоях стратосферы. Видео полёта выложили в Интернет.

Запись велась из кабины пилота, на ней видно, как истребители идут на взлёт и сам полёт. Видео поделился канал «Звезда».

Как говорят, «взлёт опасен, полёт прекрасен, посадка сложна», — прокомментировал командир корабля МиГ-31 Александр Шумков.

Миг-31, или, как его называют на Западе, foxhound — лисья гончая, — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для перехвата и уничтожения целей на разных высотах.

Как писал NEWS.ru ранее, истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности — разрушения одного из колёс.