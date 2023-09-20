Ветеринар объяснил феномен зеленого котенка Врач Шеляков объяснил появление зеленого котенка трендом на окрашивание животных

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Зеленого котенка, которого обнаружили ранее в Белоруссии, просто покрасили, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, этот тренд сейчас очень популярен. Его родоначальниками можно считать блогеров.

Соответственно, этого котенка просто покрасили, сейчас эта тема весьма популярна. Ее задали блогеры, а люди начинают повторять, что не очень хорошо для животных, так как любая краска может нанести вред и об этом нужно помнить, — подчеркнул Шеляков.

За цвет шерсти животных отвечают гены, которых только три, добавил эксперт. При любой их комбинации получить зеленый цвет невозможно. В противном случае селекционеры бы уже давно вывели таких необычных котят.

Ранее в Белоруссии мужчина обнаружил зеленого котенка, которого тут же отвел к ветеринару, решив, что животное чем-то облили. Специалисты при этом заверили гражданина, что это «настоящий цвет» котенка.

На этой неделе «позеленели» не только котята, но и реки во Франции. Экоактивисты ранее окрасили каналы, из-за чего в водоемах начали умирать рыбы. По словам Шелякова, данный поступок крайне неразумен. От него могут возникнуть долгосрочные последствия, вредящие природе.