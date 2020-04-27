Ветерана ВОВ отправили в инфекционную больницу, где она заразилась COVID-19

https://static.news.ru/photo/365ffd84-88c8-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи отправили 88-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Лилию Питееву в инфекционную больницу, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

Дочь пациентки сообщила, что у её матери проблемы с лёгкими, вызванные сердечной и почечной недостаточностью. Лилия Питеева с начала года уже несколько раз проходила лечение в стационарах, где ей делали тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. Однако медики скорой помощи решили отправить женщину в инфекционную больницу.

Маму выписали из больницы, но лучше она себя чувствовать не стала. 11 апреля мы были вынуждены снова вызвать скорую, так как она стала задыхаться из-за проблем с сердцем. Когда врач узнал, что мама недавно вернулась из больницы, то сразу на глаз поставила диагноз — «коронавирус». Я показывала отрицательные результаты тестов, просила, чтобы они не отвозили её в инфекционную больницу. Я пыталась объяснить, что пневмония вызвана не коронавирусной инфекцией, а является следствием её хронических заболеваний. Но меня не слушали, — привела слова дочери ветерана ВОВ газета «Московский Комсомолец».

В больнице, которую перепрофилировали для больных с коронавирусной инфекцией, женщине снова сделали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Тем не менее пенсионерку не направили в обычную больницу. А когда её состояние ухудшилось из-за упавшего гемоглобина, перевели пациентку в инфекционную больницу № 68.

Там женщина провела несколько часов в приёмном отделении, куда поступают больные с коронавирусной инфекцией.

Я с ней связалась по телефону только в 19 часов вечера. Она мне тогда рассказала, что видела в приёмном покое очень больных людей — многие кашляли, кому-то было очень плохо, — процитировали дочь ветерана ВОВ в издании.

После этого женщину определили в общую палату с шестью пациентами и общим туалетом на этаже. Лилии Питеевой понадобилось переливание крови из-за упавшего гемоглобина, но процедуру не сделали, так как посчитали, что её опасно делать. Затем врачи сообщили пожилой женщине, что она заразилась коронавирусом.

Врач зашла в палату, сказала маме, что у неё обнаружили коронавирус, развернулась и ушла. На этом всё. Больше к ней никто не подходил. Мама говорит, что у неё сильная слабость, она не может ничего есть, её рвёт. А приехать в больницу, чтобы ухаживать за мамой, я не могу — меня туда просто не пустят, — привела слова дочери пенсионерки газета «Московский Комсомолец».

Дочь Лидии Питеевой обратилась к правозащитникам, которые подали жалобу в правоохранительные органы с просьбой проверить действия врачей больниц, в которых пожилая женщина проходила лечение, а также медиков бригады скорой помощи, которые самостоятельно, без анализов, поставили женщине диагноз и отправили её в стационар с больными коронавирусной инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия заняла девятое место по числу зарегистрированных больных с коронавирусом, обогнав Китай.