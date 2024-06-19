Наступательные действия Вооруженных сил России под Харьковом носили отвлекающий характер, рассказал NEWS.ru ветеран СВО Владислав Долгошея. По его оценке, на данный момент ключевыми точками для ВС РФ являются Часов Яр и Очеретино в Донецкой Народной Республике.
То, что харьковское наступление, начатое в мае, было отвлекающим маневром, это очевидно. Сейчас у российской армии два главных направления: Часов Яр и Очеретино. В том числе эти направления актуальны для того, чтобы взять агломерацию Торецка в окружение, — заявил Долгошея.
Он добавил, что наступление на Харьковском направлении позволило России оттянуть часть резервов ВСУ с других участков фронта. Автор Telegram-канала «Владислав Сас» допустил, что и активизация ВС РФ под Торецком призвана отвлечь украинские войска, затянув в эту агломерацию как можно больше сил противника и сковав их там.
Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State сообщило, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного в ЛНР. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.