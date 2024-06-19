Ветеран СВО назвал цель наступления ВС РФ под Харьковом Ветеран СВО Долгошея назвал харьковское наступление ВС РФ отвлекающим маневром

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Наступательные действия Вооруженных сил России под Харьковом носили отвлекающий характер, рассказал NEWS.ru ветеран СВО Владислав Долгошея. По его оценке, на данный момент ключевыми точками для ВС РФ являются Часов Яр и Очеретино в Донецкой Народной Республике.

То, что харьковское наступление, начатое в мае, было отвлекающим маневром, это очевидно. Сейчас у российской армии два главных направления: Часов Яр и Очеретино. В том числе эти направления актуальны для того, чтобы взять агломерацию Торецка в окружение, — заявил Долгошея.

Он добавил, что наступление на Харьковском направлении позволило России оттянуть часть резервов ВСУ с других участков фронта. Автор Telegram-канала «Владислав Сас» допустил, что и активизация ВС РФ под Торецком призвана отвлечь украинские войска, затянув в эту агломерацию как можно больше сил противника и сковав их там.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State сообщило, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного в ЛНР. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.