Ветеран «Альфы» предупредил об активизации террористов на Северном Кавказе Ветеран «Альфы»: спящие ячейки террористов на Кавказе могут активизироваться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Северном Кавказе могут активизироваться террористические ячейки, которые давно ждали своего часа, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, террористов «реанимируют» и заставляют действовать США, Великобритания и Украина.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял: «Как только мы будем терпеть поражения на фронте, все диверсионно-террористические акты мы перенесем к России». Это, к сожалению, мы с вами видим каждый день, — сказал он.

Также Гончаров отметил, что сегодня только Чечня считается безопасным кавказским регионом, потому что жесткая позиция главы республики Рамзана Кадырова в ней совершенно отличается от позиций руководителей других субъектов.

Со времен первой и второй чеченских кампаний ситуация на Северном Кавказе то улучшается, то ухудшается. И пока в других республиках нет власти, которая могла бы решить проблему с террористами так, как решил ее Кадыров, проблемы будут, — заявил Гончаров.

Ранее стало известно, что в Дагестане задержали четверых выходцев из Средней Азии, которые участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокуса». По данным ФСБ, задержанные могли готовить теракты в местах массового пребывания людей в Каспийске.

Кроме того, 1 апреля Пресненский суд Москвы отправил под арест десятого фигуранта дела об атаке на «Крокус». Им оказался уроженец Таджикистана Якубджони Юсуфзода. По версии следствия, он переводил деньги исполнителям теракта до и после трагедии.