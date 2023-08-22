Венедиктов подтвердил информацию об отставке Суровикина

Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Сергей Суровикин

Генерала Сергея Суровикина отправили в отставку с поста командующего Воздушно-космическими силами РФ, заявил NEWS.ru экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что сообщения Telegram-каналов об отстранении Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности. Журналист не раскрывает своих источников иначе как по решению суда.

Генерал занимал эту должность с 31 октября 2017 года. При этом с 8 октября 2022-го по 11 января 2023 года Суровикин являлся командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, а с 11 января 2023 года стал заместителем командующего.

Почти два месяца не было официальной информации о местонахождении Суровикина. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России.

24 июня в РФ произошла попытка мятежа ЧВК «Вагнер», после которой подразделения ЧВК «Вагнер» были передислоцированы на территорию Белоруссии. Через несколько дней пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина о том, что вагнеровцы выдвинулись в сторону Москвы для демонстрации протеста, а не свержения власти в России.

Возможно, Суровикин находится в немилости у российских властей, несмотря на осуждение попытки мятежа, сообщил ранее в беседе с NEWS.ru президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. По его словам, если Суровикин действительно был заодно с Пригожиным, значит, у него мог быть конфликт с главой Минобороны Шойгу.

Газета The New York Times ранее писала, что Суровикин знал о готовящейся попытки мятежа и даже помогал его организаторам. Издание отмечало, что некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. В ведомстве не комментировали эту информацию.