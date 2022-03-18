ВЦИОМ: почти 80% россиян одобрили работу Путина

По данным опроса ВЦИОМ, президенту Владимиру Путину доверяют 79,6% жителей России. Статистика показала, что его работу одобряют 77,2% россиян. Всего в телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, пишет РИА Новости.

Показатель одобрения деятельности президента в период с 7 по 13 марта составил 77,2%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 79,6%, следует из результатов исследования. Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён с 7 по 13 марта. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов, — сообщили в источнике.

Напомним, что 11 марта прошел опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который показал, что больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему. О том, что глава государства работает на своём посту плохо, заявили всего 13% опрошенных.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее опубликовал отчёт, согласно которому 73% россиян доверяют Путину. Его работу на посту президента одобряют 70,4% граждан.

По данным ВЦИОМа, 84% опрошенных в РФ доверяют армии. При этом 70% жителей страны верят в то, что спецоперация России по денацификации Украины для российских войск скорее проходит успешно.