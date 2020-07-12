Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России

https://static.news.ru/photo/cdd7ddd8-c402-11ea-8790-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политолог и публицист Анатолий Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против Российской Федерации.

Политолог пояснил, что согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. Под этим политолог имеет ввиду то, что Украина перекрыла доступ воды в Северо-Крымский канал в 2014 году.

Согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. В том же случае, если она бьёт исключительно по мирным жителям, её можно и нужно квалифицировать как военное преступление, — привели сообщение Анатолия Вассермана в ФАН.

Он напомнил, что украинское правительство требует в обмен на подачу воды вернуть Крым в состав Украины.

Политолог отметил, что Украина поставила себя в тупик отказом подачи воды на полуостров. Ведь согласие на подачу воды в Крым будет равняться для них признанию того, что полуостров относится к РФ, а отказ никак не приблизит возвращение Крыма, так как местные жители будут ещё больше желать избавиться от связей с Украиной, которая лишила их воды.

Киев может не тешить себя напрасными надеждами. От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдёт. Более того, даже когда сама Украина, наконец, воссоединится с Российской Федерацией (а это единственный безболезненный выход из всех её внутренних противоречий), Крым всё так же будет оставаться составной частью исключительно самой России, — привели слова политолога в агентстве.

Анатолий Вассерман напомнил, что в советское время Украина относилась пренебрежительно к полуострову и его нуждам.

Кроме того, политолог рассказал о способе решения вопроса с подачей воды в Крым, которую запланировали в России.

Согласно дошедшим до меня новостям, уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Чёрного моря, который понесёт влагу из реки Кубань (прямо из устья) на полуостров. Трубы будут сделаны из синтетической плёнки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче солёной. Это важно, потому что иначе они будут мешать морскому судоходству, — поделился политолог.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина потеряла навсегда Крым из-за отношения властей к жителям полуострова. Она отметила, что украинское правительство не выполняет Минские соглашения и приобрело имидж того, кто не выполняет своих обязательств. Кроме того, Анна Герман считает, что крымчане никогда не захотят вернуться в страну, которая лишила их воды.