В Запорожской области допустили взаимодействие с украинским омбудсменом Балицкий: Запорожье готово сотрудничать с украинским омбудсменом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС заявил, что власти региона готовы сотрудничать с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом в вопросах защиты прав человека. Глава территории добавил, в ближайшие дни состоится назначение трех уполномоченных по правам ребенка, по защите прав предпринимателей и по правам человека. Все институты, работающие в Российской Федерации, будут функционировать в Запорожской области, констатировал Балицкий.

Мы возлaгaем некоторые нaдежды нa этот инструментaрий, поскольку территория у нaс еще [нaходится] в военном положении. Вероятно, где-то есть случаи нaрушения прaв человекa, и мы будем реaгировaть и рaботaть с социaльными структурaми и, хотим или не хотим, будем работaть с Дмитрием Лубенцом. Будем взaимодействовaть, чтобы прaвa человекa были зaщищены, — сказал губернатор.

В начале марта Евгений Балицкий заявил, что надеется на скорейший переход региона под контроль Вооруженных сил России. Он отметил, что верит в мудрость президента РФ Владимира Путина и силу армии страны.

Губернатор региона назвал ситуацию в области стабильной и добавил, что линия фронта отодвигается. Он отметил, что ситуация в Запорожской области на данный момент гораздо лучше, чем годом ранее. По его словам, жители постепенно начинают возвращаться в свои дома и смотрят в будущее с оптимизмом.