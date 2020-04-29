В ВОЗ рассказали, когда власти РФ смогут ослабить меры по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/f43a0210-8a3e-11ea-80d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ослабление ограничений из-за коронавируса в России может произойти через две недели. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что за последние десять дней в России зафиксировано значительное снижение случаев заболевания.

Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры, — заявила Вуйнович, сообщает ТАСС.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может изменится в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%.

NEWS.ru писал, что практически все препараты, рекомендованные Минздравом для борьбы с COVID-19, доказали свою эффективность. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он также рассказал, что в лучшую сторону изменилась ситуация со средствами индивидуальной защиты.

Министр считает, что борьба с распространением коронавируса идётпо «полувоенному сценарию». Большинство регионов готовы в борьбе с пандемией на 50%, что является необходимым минимумом, считает Мурашко.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.