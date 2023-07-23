В «Википедии» опровергли информацию о блокировке сайта в России Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» не подтвердил блокировку «Википедии» в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблем с доступом к сайту «Википедия» в России не фиксируется, сообщил изданию «Подъем» исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский. По его словам, Роскомнадзор также не присылал каких-либо «необычных» уведомлений.

У нас на форумах пока все тихо. У всех все нормально работает. Каких-то писем от Роскомнадзора необычных не было, ничего такого, — заявил Козловский.

Он также подтвердил сбои на европейских серверах 23 июля. Козловский допустил, что неполадки в работе сайта были неправильно интерпретированы. При этом возможность блокировки «Википедии» в России он исключать не стал, добавив, что следит за развитием ситуации.

Пользователи энциклопедии стали сообщать о сбоях в работе утром 23 июля. Наибольшее количество жалоб поступало из России, Великобритании, Германии, США, Швеции, Польши, Финляндии и Франции, следует из данных портала Dowdetector.

Ранее суд оштрафовал стриминговую платформу Twitch на семь млн рублей. Причиной соответствующего решения названо распространение недостоверной информации. Суд вынес приговор после отказа руководства сервиса удалять запрещенный на территории РФ контент.