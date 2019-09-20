https://static.news.ru/photo/8b5ca084-db86-11e9-96af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в беседе с News.ru оценил сообщения о том, что Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России.

Переоценка, во-первых, нужна для того, чтобы наказание было соразмерным в случае отстрела запрещённых охраняемых животных. Потому что зачастую если браконьеры отделываются штрафом, то он исходит из этой оценки, — сказал он.

По словам сенатора, мера также позволит увеличить доход государства в случае легальной добычи животных и поможет развитию охотничьей отрасли.

Второе — мы считаем, что отрасль охотничья недооценённая. Во многих странах мира — в Европе, в той же Германии, Австрии, Франции, той же Америке, Канаде — это очень серьёзная отрасль, которая даёт большой доход и государству, и много создаёт рабочих мест. При этом количество животных не уменьшается, а популяция в нормальном количестве, необходимом для данного региона, — пояснил Лисовский.

Он отметил, что в Африке есть аукционы на отстрел одной-двух особей в год тех животных, добыча которых ограничена. Это не нарушает популяции, но позволяет сильно пополнить бюджет охранных ведомств. Например, стартовая цена на таких аукционах может начинаться с $100 тысяч и в конце превышать $1 млн. Эти средства впоследствии направляются на охрану тех же животных.