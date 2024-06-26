В Совфеде ответили на претензии к России о «сдаче Карабаха» Азербайджану Сенатор Карасин назвал неправдой обвинения Еревана к России о «сдаче Карабаха»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Григорий Карасин

Слова секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Россия передала Карабах Азербайджану, являются неправдой, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, которые приводит РИА Новости, чтобы это подтвердить надо всего лишь почитать выступления армянских политических деятелей.

Надо обратиться к записям и выступлениям армянских политических деятелей, включая высшее руководство. Записи эти известны, пусть почитает, — заявил он.

Ранее Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы. «Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна не разжигать в стране русофобию. По словам парламентария, это скользкий путь.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ранее раскрыл детали о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном. По его словам, в Конституции Армении и других законодательных актах республики указаны территориальные претензии к Азербайджану. Это, отметил он, является препятствием в переговорах.