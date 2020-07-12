В Сеченовском университете подтвердили безопасность вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ef0522b4-c3f7-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Клинические испытания, проведённые в Сеченовском университете, подтвердили безопасность вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 при участии добровольцев в Сеченовском университете завершилось. Лукашев отметил, что до начала тестирования всех волонтёров тщательно обследовали, антител к коронавирусу у них при этом обнаружено не было, затем они провели две недели в изоляции, чтобы не заразиться, после чего исследование стартовало, передаёт РИА Новости.

На этом этапе была показана безопасность вакцины... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке, — пояснил директор института.

По словам Лукашева, на сегодняшний день никаких проблем с самочувствием у добровольцев нет, всё время исследования они провели под контролем медиков, фиксирующих основные показатели здоровья.

23 июня 2020 года в Сеченовском университете против COVID-19 вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек.

Как писал NEWS.ru ранее, директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что в российской вакцине от COVID-19 нет частичек коронавируса. Препарат создан искусственно.