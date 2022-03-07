В Санкт-Петербурге задержали американца за участие в запрещённой акции

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали гражданина США за участие в несанкционированной акции 6 марта. Задержанный Александер Томас Чэдвэлл был привлечён к административной ответственности согласно ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП РФ, сообщают «Известия».

Американцу назначили наказание в виде административного ареста на семь суток. В Северной столице были задержаны в общей сложности 750 человек из 1,5 тысячи участников.

В Москве также состоялась несогласованная акция, в которой приняли участие порядка 2,5 тысячи человек. Известно, что силовики задержали около 1,7 тысячи участников.

Как сообщалось ранее, в центре Москвы правоохранительные органы задержали пришедших на несанкционированную акцию против спецоперации на Украине. Отмечается, что протестующие собрались на Манежной площади, несмотря на предостережения властей.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».