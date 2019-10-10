https://static.news.ru/photo/06f3e358-eb39-11e9-a65e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рыбную продукцию сейчас выгодно экспортировать, а не реализовывать на внутреннем рынке. Об этом News.ru сообщил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. По его словам, это связано с низкой платёжеспособностью россиян и пробелами в техрегулировании рыбной отрасли.

За пределами страны экономически более целесообразно продавать свыше 80% выловленной рыбы, рассказал специалист в кулуарах крупнейшей в стране агропромышленной выставки «Золотая осень». Потребительский спрос на качественную продукцию в Германии, Великобритании, Японии и Китае гораздо выше, чем в России, отметил он.

Большие объёмы экспорта связаны с тем, что цена на российскую и вообще на любую рыбу на мировом рынке выше, чем на нашем. Причём, по статистике 90% от общего экспорта нашей рыбы на экспорт продаётся в непереработанном виде, — пояснил Гудков.

Что касается особенностей техрегулирования в производстве рыбной продукции, в России среди прочего есть проблемы, связанные с мышьяком. Ни одна страна в мире, кроме РФ, не контролирует органический мышьяк, только неорганику, да и то не везде, подчеркнул представитель Рыбного союза.

Гудков пояснил, что российские требования о наличии химического элемента в добытой рыбе взяли из советских. Однако те нормативы были направлены на контроль в составе продукта неорганических соединений. Их источником могут быть отходы токсичных производств, затонувшие во время Великой Отечественной войны лодки, разливы нефти и множество других факторов.

Сегодня нормативный документ, по словам эксперта, запрещает наличие в рыбе органического содержания мышьяка, который имеет место практически всегда. Такие нормы техрегламента, по мнению Гудкова, также ведут к отказу на поставки рыбы в отечественные магазины и к росту экспорта.

Если при поставке на внутренний рынок контролирующие органы находят в пробах рыбы это вещество, партию запрещают к продаже. Продукцию ждёт утилизация, а производителя могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. Поэтому в следующий раз предприятие даже не задумывается о внутреннем рынке, а сразу поставляет на экспорт. Рыбаки хотят осуществлять поставки в России, но фактически не могут, посетовал специалист.

Ранее, как писал News.ru, помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко высказал обеспокоенность тем, что в России снижается качество чёрной икры. По его словам, это связано с невысоким качеством продукции, которую завозят в страну из Китая.