Рыбную продукцию сейчас выгодно экспортировать, а не реализовывать на внутреннем рынке. Об этом News.ru сообщил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. По его словам, это связано с низкой платёжеспособностью россиян и пробелами в техрегулировании рыбной отрасли.
За пределами страны экономически более целесообразно продавать свыше 80% выловленной рыбы, рассказал специалист в кулуарах крупнейшей в стране агропромышленной выставки «Золотая осень». Потребительский спрос на качественную продукцию в Германии, Великобритании, Японии и Китае гораздо выше, чем в России, отметил он.
Большие объёмы экспорта связаны с тем, что цена на российскую и вообще на любую рыбу на мировом рынке выше, чем на нашем. Причём, по статистике 90% от общего экспорта нашей рыбы на экспорт продаётся в непереработанном виде, — пояснил Гудков.
Что касается особенностей техрегулирования в производстве рыбной продукции, в России среди прочего есть проблемы, связанные с мышьяком. Ни одна страна в мире, кроме РФ, не контролирует органический мышьяк, только неорганику, да и то не везде, подчеркнул представитель Рыбного союза.
Гудков пояснил, что российские требования о наличии химического элемента в добытой рыбе взяли из советских. Однако те нормативы были направлены на контроль в составе продукта неорганических соединений. Их источником могут быть отходы токсичных производств, затонувшие во время Великой Отечественной войны лодки, разливы нефти и множество других факторов.
Сегодня нормативный документ, по словам эксперта, запрещает наличие в рыбе органического содержания мышьяка, который имеет место практически всегда. Такие нормы техрегламента, по мнению Гудкова, также ведут к отказу на поставки рыбы в отечественные магазины и к росту экспорта.
Если при поставке на внутренний рынок контролирующие органы находят в пробах рыбы это вещество, партию запрещают к продаже. Продукцию ждёт утилизация, а производителя могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. Поэтому в следующий раз предприятие даже не задумывается о внутреннем рынке, а сразу поставляет на экспорт. Рыбаки хотят осуществлять поставки в России, но фактически не могут, посетовал специалист.
Ранее, как писал News.ru, помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко высказал обеспокоенность тем, что в России снижается качество чёрной икры. По его словам, это связано с невысоким качеством продукции, которую завозят в страну из Китая.
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