В РСТ объяснили открытие границ со странами их готовностью к ответным шагам

https://static.news.ru/photo/d77ef816-ede8-11ea-bc33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российского союза туроператоров Сергей Шпилько заявил, что Россия открывает границы с теми странами, которые готовы принять аналогичные меры в отношении РФ.

Он отмечает, что страны ЕС и Шенгенской зоны не торопятся восстанавливать авиасообщение с Россией, сообщает РИА Новости.

Глава РСТ уверен, что решение об открытии границ власти России принимают с учётом эпидемиологической обстановки, но экономический аспект в этом вопросе также играет важную роль.

Что касается Египта, то это любимый курорт наряду с Турцией , Мальдивы — пляжное направление номер один для состоятельной клиентуры. Очень востребовано на рынке за заказных дорогих туров, хотя Мальдивы есть и вполне демократичные предложения all inclusive. Эмираты показали всему миру, как в условиях пустынного климата создаются курорты мирового уровня, а зимние пляжные направления становятся круглогодичными, — рассказал Шпилько.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Россия открыла границы с ещё тремя странами — с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Также открыты границы с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Депутат Госдумы от ЛДПР Антон Морозов назвал решение об открытии границ опасным и преждевременным.