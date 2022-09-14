В Ростехе сообщили о разработке новой аптечки для российской армии

Фото: Shutterstock

Аптечка первой помощи

Военно-промышленная комиссия (ВПК) провела заседание по вопросу изменения содержания аптечек для военнослужащих, сообщает «Газета.Ru». Специалисты комиссии отметили, что многие кадровые военнослужащие ВС РФ самостоятельно приобретают индивидуальные аптечки и не используют штатные. В ходе заседания комиссия пришла к выводу, что аптечки для российских военных нуждаются в усовершенствовании.

Тема обсуждения была посвящена новой аптечке для ВС РФ, вопрос возник в ходе специальной военной операции. Варианты нового наполнения имеются, в первую очередь будут учитываться требования Минобороны, — пишет издание со ссылкой на источник в Ростехе.

Аптечки для Вооруженных сил России заменят после того, как в июле их признали не соответствующими современным требованиям. Эксперты ВПК тогда уточнили, что в аптечке ВСУ 13 позиций, тогда как в российской — только четыре.

На текущий момент военнослужащих снаряжают аптечками из комплекта экипировки «Ратник», в которую входят жгут Эсмарха кровоостанавливающий, пакет перевязочный, средство перевязочное гемостатическое стерильное, а также таблетки для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует запретить экспорт в Россию спецсредств, которые, как утверждают инициаторы санкций, используют российские силовые ведомства, сообщалось ранее. Под ограничения попадут слезоточивый газ, чернила для снятия отпечатков пальцев, каски, щиты и водометы.