В Росстате назвали разницу в зарплате мужчин и женщин на руководящих постах

В нашей стране зарплаты женщин продолжают уступать «мужским». При этом разница заметна и на руководящих должностях, где выплаты боссам-мужчинам примерно на треть выше, чем у начальниц. Эксперты полагают, что возможности вырасти по административной лестнице одинаковы у всех, однако многие россиянки традиционно хотят заниматься семьёй и воспитывать детей: у них нет желания добиваться карьерных высот и топовых зарплат. NEWS.ru выяснял, в каком возрасте руководители мужского и женского пола зарабатывают больше всего.

В России женщины-руководители получают более чем на 30% меньше мужчин-боссов. Так, их средний заработок в час составляет 375,32 рубля, тогда как «мужской» — 548,28 рубля. С такими данными Росстата 2019 года ознакомился NEWS.ru.

Женщины чаще занимают руководящие позиции в небольших организациях или на уровне не выше среднего звена, тогда как мужчины нередко работают начальниками в крупных предприятиях и в топ-менеджменте. Этим, в частности, объясняется разница в представленной заработной плате. Такое явление обусловлено российской спецификой — соотечественницы уделяют больше внимания и времени семье, чем карьерным амбициям, рассказал NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

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Мы с вами в этом смысле, — я имею в виду в России, — отстаём лет на двадцать от социальных явлений, которые существуют в Европе и вообще в экономически развитом мире. Если женщина сориентирована на семейные ценности, она в большей степени отвлечена воспитанием детей. Если у неё нет такой заинтересованности, она предпочитает развиваться самостоятельно, у неё семья уходит на второй план, тогда она достигает тех же самых показателей, что и мужчины. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

Он добавил, что законодательством запрещена любая дискриминация. В том числе, по половому признаку. В то же время в некоторых случаях организации могут искать на руководящую позицию женщин. Например, если коллектив женский.

В российском обществе действует социокультурная психологическая установка, что мужчина должен быть кормильцем в семье, поэтому ему надо платить больше, отметила в беседе с NEWS.ru психолог Анетта Орлова.

За одну и ту же работу мужчине будет предлагаться большая сумма. Опять же, это связано и с тем, что у нас в принципе работа — так принято — это такая «мужская» сфера. Сейчас ситуация меняется, но всё равно диспропорция, если брать одну и ту же должность и одни и те же компетенции, то скорее всего, по гендерному признаку зарплата будет отличаться процентов на двадцать. Это такой культурный стереотип. Анетта Орлова психолог психолог

Пик финансовой карьеры

Больше всего женщины на руководящих постах получают в возрасте старше 65 лет — в среднем 417,17 рубля в час. Далее по показателю следуют те, кому исполнилось 40-44 года — 407,73 и 35-39 лет — 403,61 соответственно.

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В свою очередь, наименьшая зарплата отмечается у женщин-руководителей в возрасте 20-24 лет — 272,92 рубля и 25-29 лет — 321,4 рубля.

У мужчин-боссов же картина несколько другая. Пик их «финансовой» карьеры приходится на возраст 35-39 лет — 622,91 и 40-44 года — 611,22. Замыкает тройку прибыльных периодов возраст 45-49 лет — 575,01.

Примечательно, что у мужчин-руководителей после достижения «денежного расцвета» заработок начинает падать и в возрасте старше 65 лет составляет — 471,96 в час.

Минимальные средства, как и женщины, они получают в 20-24 года — 314,43 и 25-29 лет — 447,93.

Женщины от 65 лет в основном руководят в бюджетных организациях, отметил Александр Сафонов. Например, в школах, библиотеках и музеях. Вместе с тем, в таком возрасте на зарплату влияют «накопленные» составляющие, включая доплату за стаж. Тогда как денежный пик у мужчин в 35-45 лет связан с тем, что в старшем возрасте их начинают вытеснять более молодые кадры.