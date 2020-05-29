В России за сутки более 8,5 тысячи человек заболели коронавирусом

В России за минувшие сутки было выявлено 8572 заболевших коронавирусом человек в 84 регионах. 3380 из них — у активно контактных без клинических проявлений заражения.
Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.
По состоянию на пятницу, 29 мая, в мире заражены 5 912 293 человека (10 804 за последние сутки), 363 962 человека погибли (587 за последние сутки) и выздоровели 2 586 173 (6488 за последние сутки).
В России инфицированы 387 623 человека, выздоровели 159 257 (8264 за сутки) и умерли 4374 (232 за сутки).
Ранее NEWS.ru сообщал о 3474 пациентах с коронавирусом, успешно вылечившихся и выписанных из больниц.
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