В России за сутки более 8,5 тысячи человек заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/04a227d8-a180-11ea-864d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России за минувшие сутки было выявлено 8572 заболевших коронавирусом человек в 84 регионах. 3380 из них — у активно контактных без клинических проявлений заражения.

Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

По состоянию на пятницу, 29 мая, в мире заражены 5 912 293 человека (10 804 за последние сутки), 363 962 человека погибли (587 за последние сутки) и выздоровели 2 586 173 (6488 за последние сутки).

В России инфицированы 387 623 человека, выздоровели 159 257 (8264 за сутки) и умерли 4374 (232 за сутки).

Ранее NEWS.ru сообщал о 3474 пациентах с коронавирусом, успешно вылечившихся и выписанных из больниц.