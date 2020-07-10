Минспорт: в России больше детей стали учиться играть в футбол

https://static.news.ru/photo/258e673e-c1fd-11ea-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По статистике осуществляющих спортивную подготовку организаций, в России выросло количество занимающихся футболом детей. Об этом NEWS.ru сообщили в Министерстве спорта.

В России численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся видом спорта «футбол», в 2018 году составила 179 316 человек, а в 2019 году — 230 196 человек, — отметили в министерстве.

На популярность футбола у российских детей в значительной мере повлиял чемпионат мира, который Россия провела в 2018 году. Кроме того, сказались и успехи отечественной сборной, отметил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

По его словам, такие крупные события подогревают интерес людей к спортивной игре.

Чемпионат мира очень много дал для популяризации футбола. И я уверен, что это повлияло на количество желающих заниматься. Это действительно такой серьёзный праздник и впечатления молодым людям, детям на всю жизнь. И желание стремиться к достижениям, — пояснил депутат.

Он добавил, что связанные с пандемией коронавируса события ещё больше подтолкнули родителей вовлекать детей в занятия спортом и здоровый образ жизни.

Ранее Министерство спорта России рекомендовало возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах страны.