В России выросла заболеваемость менингитом

https://static.news.ru/photo/566a77c2-c805-11ea-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году в России зарегистрировали 1094 случая заболеваний менингококковой инфекцией. При этом количество переболевших растёт несколько лет подряд. Так, в 2016 году их было 737, в 2017 — 857, а в 2018 — 1024. С соответствующей информацией Роспотребнадзора ознакомился NEWS.ru.

Больше всего больных такой инфекцией отмечается в Москве (365 чел.), Новосибирской (90) и Московской (57) областях, а также в Санкт-Петербурге (51) и Свердловской области (28).

Менингококковая инфекция — болезнь, которую вызывает менингококк и которая сопровождается разными проявлениями. Она может протекать бессимптомно, а также быть причиной назофарингита, гнойного менингита. Передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Распространившимися по всему организму формами болезни чаще всего страдают дети.

В случае заражения у больного повышается температура, появляется головная боль, першение в горле и заложенность носа, пропадает аппетит, а у маленьких детей возможны судороги. Позднее появляется сыпь. В тяжёлых случаях не исключена гангрена пальцев кистей, стоп и ушных раковин.



Если в результате инфицирования наступает менингит, то сильно болит голова. Боль усиливается при любом движении, повороте головы и при прикосновении к ней, при световых раздражителях. Возможна рвота, которая не связана с потреблением еды.

В России менингококковая инфекция встречается часто и протекает в большинстве случаев в виде менингококкового назофарингита, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист София Русанова. По её словам, рост заболеваемости связан с более частым отказом от вакцинации детей и взрослых, а также с притоком в страну непривитых мигрантов. Последние не встречались с менингококком в своих странах, и у них отсутствует какой-либо иммунитет к нему.

Мы, местное население, реже болеем. Приезжают мигранты, которые с этой инфекцией в принципе не особенно сталкивались у себя на родине, она для них не так характерна. И получается замкнутый круг: детки не все привиты, взрослые — кому-то не предложили, кто-то вообще не знал. Надо прививаться, — пояснила Русанова.

Человек может одновременно болеть менингококковой инфекцией и коронавирусом, добавила врач.

Ранее NEWS.ru писал, что среди пожилых россиян за четыре года выросла заболеваемость пневмонией. От неё в России умирает треть всех заболевших пожилых людей. Причём картина заболеваемости недугом среди представителей старшего поколения была плохой и прежде, отметил главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин.