В России вступили в силу нововведения в ОСАГО В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО

Фото: АГН «Москва»

В России с 1 октября вступил в силу ряд нововведений в ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). Изменения коснулись, в частности, возможностей досрочного расторжения договора, определения убытков в случае ДТП и сроков ознакомления с результатами экспертизы.

Так, отныне досрочно расторгнуть страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП можно только при условии наличия документа о его утилизации. При смене собственника, если страховой договор не расторгается, необходимо сообщить об этом страховую компанию.

Также теперь можно рассматривать убыток без предоставления материалов о ДТП из полиции. Однако это возможно только при согласии страховщика и наличии у последнего возможности самому получить данные этого документа.

Кроме того, в правилах ОСАГО появился порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра и независимой экспертизы. Все прочие изменения, по словам представителей РСА, носят уточняющий характер и касаются работы страховщиков.

В России с 13 сентября для аварийных водителей подорожала стоимость полиса ОСАГО. Такое решение принято на фоне роста цен на запчасти. В результате коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе стороны. Теперь базовая ставка тарифа по ОСАГО для легковых автомобилей граждан будет устанавливаться в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта коридор расширят на 17,8%. Исходя из последних данных будет уточнен и расчет территориальных коэффициентов.