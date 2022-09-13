В России ветеринары забили тревогу из-за нехватки лекарств для животных «Известия»: российские ветеринары забили тревогу из-за нехватки лекарств для животных

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Российские ветеринары заявили о сохранении проблем с приобретением импортных средств для наркоза, вакцин, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей председателю правительства Михаилу Мишустину. Специалисты указывают на острую нехватку вакцин от бешенства, которые соответствуют международным стандартам ВОЗ. Эксперты отмечают, что около половины лекарств на российском рынке — зарубежного происхождения.

Ветеринарии по всей стране продолжают испытывать сложности с приобретением средств инъекционного и ингаляционного наркоза, необходимых для проведения срочных и плановых лечебных и профилактических мероприятий в отношении животных, — сказано в обращении ветеринаров.

Опасения в отрасли также вызывают новые требования к зарубежным площадкам, из-за которых в 2023 году производителей обязуют предоставлять сертификат о соответствии евразийским GMP.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил, что в России могут начать регистрировать в упрощенном порядке предназначенные людям медпрепараты для лечения животных. По словам парламентария, соответствующий законопроект может быть принят до конца года в течение осенней сессии. Использование человеческих лекарств должно помочь решить проблему дефицита в ветеринарии, подчеркнул депутат.