https://static.news.ru/photo/be1d9338-d93e-11e9-a35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

C 2015 года количество точек общественного питания с лицензией на алкоголь выросло на 20% — с 76 тыс. до 95 тыс. Об этом News.ru сообщил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он напомнил, что с 1 октября 2015 года по распоряжению правительства России все предприятия, а также магазины, расположенные в жилых домах, могут функционировать и после 23 часов. По его словам, это привело к многократному росту числа общепитов, круглосуточно торгующих алкогольной продукцией. Чтобы обойти закон, недобросовестные предприниматели осуществляют свою деятельность под видом кафе, баров и иных типов предприятий общественного питания, добавил эксперт.

При этом сегодня в СМИ появилась информация, что правительство концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м.

Мы провели масштабный мониторинг в регионах России. Итогом стал доклад о необходимости решения вопроса ограничений круглосуточной продажи алкоголя в жилых домах. Это прямой запрос людей, проживающих в домах, где на первых этажах расположены подобные "наливайки«​. В рюмочных, псевдобарах алкоголь льётся рекой днём и ночью, а жизнь конкретных людей стала невыносима: пьяные компании, ор и крики, битые бутылки, рост криминала — неотъемлемая составляющая подобных заведений. Мы выступили с инициативой о запрете продажи алкоголя на первых этажах жилых домов. Сегодня мы получили обратную связь от правительства России. Это, конечно, не может не радовать, — констатировал Хамзаев.

Согласно исследованию проекта «Трезвая Россия», инициативу вообще запретить продажу алкоголя в жилых домах поддерживают 95% россиян.

Ранее News.ru сообщал, что доля вовлечённой в систематическое употребление спиртных напитков молодёжи выросла на 16% в сравнении с предыдущим годом.