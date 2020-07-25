В последние годы в стране снижается количество детей, которые посещают образовательные кружки. Как полагают эксперты, это связано с сокращением финансирования учреждений дополнительного образования. В то же время в некоторых регионах количество занимающихся в подобных заведениях превышает даже столичные показатели. В какие кружки чаще всего жители страны отдают своих детей, выяснял NEWS.ru.

В российских образовательных кружках стало заниматься меньше детей. Так, в 2019 году в объединениях и научных обществах организаций дополнительного образования числилось 10,11 млн человек. Это меньше, чем в 2016 году (11,07 млн). С такой информацией Минпросвещения ознакомился NEWS.ru.

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Вместе с тем, больше всего детей приходят в такие кружки в Краснодарском крае (465,7 тысячи), Московской области (372,6 тысячи) и Башкирии (334,8 тысячи). За ними следуют Москва (326,6 тысячи) и Свердловская (318 тысяч) область.

Наименьшие показатели отмечены в Ненецком (4,4 тысячи) и Чукотском (6,1 тысячи) автономных округах, Еврейской автономной области (8,8 тысячи), Ингушетии (12,9 тысячи) и Калмыкии (15 тысяч).

Общее снижение числа посещающих кружки произошло потому, что государство сократило финансирование учреждений дополнительного образования. В связи с чем некоторые из них закрылись, рассказал NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Предлагают платные услуги. А доходы не увеличились у населения, а сократились. Поэтому такая возможность есть далеко не у всех жителей — платить за то, чтобы их дети могли заниматься в кружках. В настоящее время бюджетные расходы на деятельность этих учреждений дополнительного образования сократились. Стали переводить это на самофинансирование. Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования президент Всероссийского фонда образования

По словам эксперта, лидерство Краснодарского края в статистике обусловлено тем, что там немало приезжих и туристов, которые стремятся освободить время для работы или отдыха и пользуются услугами детских досуговых центров. Кроме того, многие кружки в регионе действуют сезонно, но отражаются в отчётности наравне с остальными.

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В Башкирии же власти уделяют особое внимание дополнительному образованию детей. Там много детей занимаются традиционным народным творчеством, включая музыку, танцы, пение и рукоделие.

В целом же в стране наиболее популярны кружки, обучающие техническому и художественному творчеству. Например, танцы, музыка, пение, изобразительное и драматическое искусства, а также всё связанное с компьютерными технологиями и программированием. Кроме того, дети охотно посещают кружки робототехники, моделирования самолётов и кораблей. Последнее наиболее популярно в «морских» регионах — Крыму и Санкт-Петербурге.

Занятия в образовательных кружках развивают интеллект ребёнка и творческий подход к делу, восприятие и моторику, отметил Комков. В конечном итоге это помогает лучше сформировать его личность.

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До сих пор правительство докладывало, что число вовлечённых в дополнительное образование детей росло, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Причём число занимающихся в учреждениях допобразования детей увеличивалось благодаря родителям, но не государству, добавил парламентарий.

В стране до сих пор должным образом не исполняется подписанный в 2012 году указ президента № 599, подчеркнул Смолин. Согласно документу, к 2020 году в системе допобразования должны заниматься 75% всех детей от 5 до 18 лет, причём половина из них — за счёт федерального бюджета.

Насколько я могу судить, ни разу федеральная политика даже не приближалась к исполнению этого указа. Мы недавно сделали запрос уже новому заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, и мы не смогли получить точный ответ, какое количество детей получают дополнительное образование за счёт федерального бюджета. Ясно, что это считанные проценты, а вовсе не половина от 75% всех детей. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке

Он добавил, что обычно дети занимаются в тех кружках, которые требуют наименьших затрат от государства и семьи. В частности, в хоровых и художественных. Тогда как кружки технического творчества требуют гораздо больших денег.

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В России несколько лет назад создали «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы (НТИ) — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его целью служит формирование следующего поколения бизнесменов, инженеров, учёных и управленцев. Задачи НТИ входят в нацпроект «Наука».

Дорожная карта «Кружковое движение» НТИ предполагает, что к 2025 году в стране будет сообщество из 500 000 талантов, технологических энтузиастов и предпринимателей нового типа.

В апреле президент России Владимир Путин поручил проработать создание сети кружков на базе школ по модели «Кружкового движения» НТИ.