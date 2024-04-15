В России раскрыли, что «душит» отечественное виноделие Киселев: чрезмерный импорт вредит российскому виноделию

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Дмитрий Киселев

Чрезмерный импорт душит отечественное виноделие, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в ходе торжественного открытия весеннего этапа акции «Дни российских вин». По его словам, которые приводит РИА Новости, во избежание этого следует, в том числе поднимать ввозные пошлины.

Импорт остается чрезмерным и душит российское виноделие. Мы здесь выступаем именно как своего рода профсоюз и будем защищать интересы российских виноградарей, виноделов, — заявил Киселев.

Он отметил, что для поддержки российского виноделия сделано много, но этого все еще недостаточно. Кроме того, наблюдается затоваренность данным продуктом, что приводит к ситуации, при которой производители не всегда могут реализовывать вина в желаемом объеме, добавил Киселев.

Глава АВВР также указал, что у граждан есть запрос на отечественные вина, однако рестораны их не предлагают. В частности, по оценкам Роскачества, большая часть россиян считает внутренний продукт лучше импортного, сказал Киселев.

Ранее представители «Абрау-Дюрсо», которая является одной из крупнейших винодельческих компаний России, объявили о повышении цен на продукцию с 13 мая. Рост стоимости затронет 15 позиций алкогольного портфеля и составит от 7% до 35% в зависимости от наименования. Причиной увеличения цен на вино назвали трехкратный рост акцизов.