В России провели более 3,3 млн исследований на наличие коронавируса

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На территории Сибири по состоянию на утро 29 апреля действовало 46 лесных пожаров. Общая площадь возгорания превысила 25 тысяч гектаров. Об этом в разговоре с журналистами заявил замначальника Департамента лесного хозяйства по СФЛ Юрий Иванько на окружном совещании по предупреждению ЧС в Новосибирске.

По его словам, 20 пожаров на данный момент локализованы. Их общая площадь распространения огня — 12,7 тысячи гектаров. Как подчеркнул Иванько, главной причиной возникновения пожаров является деятельность местного населения. Он...