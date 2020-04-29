В России провели более 3,3 млн исследований на наличие коронавируса

В России на данный момент специалисты провели более 3,3 млн исследований на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 29 апреля сообщает Роспотребнадзор.
За последние 24 часа эксперты провели 164,4 тысячи исследований.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 апреля 2020 года остаются 199 тыс. 834 человека, — передаёт сведения Роспотребнадзора Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».
Ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки зафиксирован 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах.
Как писал NEWS.ru, по числу проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции Москва вышла в лидеры среди мировых мегаполисов. На данный момент в российской столице проведено свыше 730 тысяч исследований.
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