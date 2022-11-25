В России предложили увеличить пособие при рождении ребенка В ЛДПР предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛДПР подготовила законопроект, предлагающий увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Соответствующий документ направлен в правительство РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель руководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12 федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», согласно которому размер единовременного пособия при рождении ребенка повышается до 30 000 рублей, — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что проект должен стартовать с 1 января 2024 года.

Отмечается, что в настоящее время единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 472,77 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно ему, ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам. Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке россияне, при условии, что они постоянно проживают в стране.

Также стало известно, что в феврале 2023 года в России будет проиндексирован материнский капитал. Выплата за рождение второго ребенка составит 779 тысяч рублей, что на 85,9 тысячи превышает текущую сумму.