https://static.news.ru/photo/07a260f2-4829-11ea-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей России могут начать штрафовать за то, что они не сообщили о нарушении ПДД другими участниками движения. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) направил руководителю ГИБДД Михаилу Черникову депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

В документе говорится, что несмотря на принимаемые правительством эффективные меры по повышению безопасности, снижению травматизма и смертности на дорогах, культура вождения и обстановка на российских магистралях ещё далеки от мировых стандартов. Так, ежедневно происходят случаи грубого нарушения ПДД, «автохамство» и «вопиющее наплевательство» на общественную безопасность со стороны автовладельцев и других участников движения.

Автор инициативы также заявил о многочисленных жалобах избирателей на отсутствие взаимовыручки на дорогах: люди оставляют без внимания и помощи пострадавших, а также не сообщают о фактах явного и грубого нарушения правил.

В данной связи прошу Вас оценить идею о введении в КоАП статей, предусматривающих наказание за несообщение полиции участниками дорожного движения фактов нарушения ПДД, влекущего за собой вред здоровью людей и потенциальное провоцирование дорожных аварий, — говорится в обращении.

Как пояснил парламентарий NEWS.ru, если участник дорожного движения видит опасные нарушения ПДД другим водителем и не сообщает в полицию, то он фактически становится соучастником этого проступка.

Хорошо, если в результате такого дорожного беспредела не пострадают люди. Доказать такую халатность сложно, но можно — видеофиксацией или же неопровержимыми показаниями третьих лиц. Степень же вины определяет суд, — рассказал Петров.

Он подчеркнул, что такая мера нужна не для того, чтобы оштрафовать максимальное число людей, а для декларирования принципа гражданской сознательности, «как это принято в странах Европы».

Ранее Минтранс РФ разработал поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Инициатива ведомства предусматривает двукратное повышение штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) для таксистов и водителей автобусов.