В России появилась партия «За семью!»

Фото: vk.com/sorok_sorokov

В Москве прошло учредительное собрание партии «За семью!», ее председателем стал основатель православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам Кормухина, «За семью!» позиционирует себя не как православная, а как традиционалистская партия.

Он назвал партию «За семью!» тысячелетней Россией, которая почитает память предков и веру в Бога. Такой политической партии в российском политическом спектре еще не было, указал ее лидер.

У нас существуют партии различного спектра: либеральные, левые, но до сегодняшнего дня не было партии тысячелетней России, которую недавно прописали в Конституции, в поправках. Что мы — тысячелетняя Россия, почитающая память предков и веру в Бога. Такой политической партии в нашем спектре не было, — подчеркнул он.

Также Кормухин рассказал, что в руководствующий состав партии войдут: журналист Анна Шафран, генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, вышедший из состава ЕР депутат Владимир Крупенников, волонтер Анастасия Михайловская и координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов.

Ранее лидер партии «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что объединение КПРФ и СРЗП неизбежно произойдет. В то же время он отметил, что это произойдет не при текущем руководстве коммунистов, однако переговоры на эту тему регулярно проводятся.