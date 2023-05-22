В Госдуме пообещали ответный удар в случае атаки F-16 на Крым Депутат ГД Швыткин пригрозил ударом по ВСУ в случае атаки на Крым

Фото: MOD Russia/Global Look Press

США должны понимать, что Крым является одним из субъектов РФ и в случае атаки на полуостров ответный удар Москвы по Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет незамедлительным, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он напомнил, что у России достаточно видов вооружений, которые могут поразить цель на дальнем расстоянии. Кроме того, в случае атаки на Крым депутат призвал ввести превентивные меры в отношении стран Запада, поставляющих оружие Украине.

Нанесение ударов по Крыму, как и по Донбассу, — это удар по России. Наш ответный удар по ВСУ будет незамедлительным. У нас достаточно видов вооружений, которые могут поразить цель на дальнем расстоянии. Также должны быть превентивные меры в отношении других государств, поставляющих вооружение Украине. Их должно прежде всего продумать Минобороны. Это не должно остаться безнаказанным, — подчеркнул Швыткин.

Как добавил депутат, подобные заявления Вашингтона указывают, что «все идет к развязыванию третьей мировой войны».

Я думаю, здесь очевиден виток очередной эскалации, все идет к развязыванию третьей мировой войны, уже в активной фазе. Сейчас идет гибридная война со стороны НАТО и Запада, но они все больше делают шагов для прямого участия в боевых действиях на стороне ВСУ, — отметил Швыткин.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не против использования американского оружия, в том числе истребителей F-16, для украинских ударов по Крыму. Он отметил, что США не считают полуостров частью России и по этой причине такие атаки не вызовут у Белого дома вопросов.