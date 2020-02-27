https://static.news.ru/photo/97cd19ea-5974-11ea-ae2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с полным возмещением стоимости обучения в государственных вузах числятся 49,6% студентов. Наибольшая доля учащихся на платном отделении отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (89,6%), Ленинградской (66,9%) и Владимирской (65,4%) областях. С соответствующими данными Минобрнауки за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Кроме того, в пятёрку лидеров по этому показателю попали Краснодарский край (62,9%) и Белгородская область (60,2%).

Минимум студентов оплачивают свою учёбу в Республике Алтай (14,7%), Чукотском автономном округе (22,6%), Республике Тыва (26,6%), Якутии (28,8%) и Республике Марий Эл (29,5%). Тогда как в Ненецком автономном округе таковых вовсе нет.

В российских госвузах ряд направлений подготовки отличается преобладанием «платников», рассказала NEWS.ru заслуженный профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина. Например, на экономических факультетах только 11% учащихся получают высшее образование с финансированием из бюджета. Государство не выделяет много бесплатных мест для обучения специалистов, которых и так переизбыток на рынке труда. Между тем, она отмечает, что качество платного образования ничем не отличается от бюджетного.

По гуманитарным 22% бюджетных мест только. Все остальные — это выбор семей, это выбор самих абитуриентов. Они хотят именно эти направления подготовки, поэтому, конечно, рискуют. Учатся они, как правило, в тех же самых группах в государственных вузах. А так требования абсолютно одинаковые, они сдают те же экзамены и одинаково защищают диплом. То, что в среднем 50% (платят за обучение — NEWS.ru) означает, что в экономике, юриспруденции, по гуманитарным направлениям у нас 80 на 20 соотношение (в пользу доли учащихся платного отделения — NEWS.ru), — пояснила Абанкина.

В случае с медицинскими специальностями доля «платников» составляет 50%, сообщила эксперт. В свою очередь, их не более 20% на технологически сложных направлениях подготовки.

По словам Абанкиной, большое количество учащихся за свой счёт в вузах тех или иных регионов может говорить высоких доходах местного населения.

Родители считают, что они в состоянии содержать до окончания вуза ребёнка, оплачивать его образование. Поэтому они не считают нужным давить на ребёнка для получения высоких оценок, чтобы он обязательно на бюджетное место поступил. Такие регионы как Белгородская область, Краснодарский край, также как и Ямало-Ненецкий автономный округ — это всё регионы с очень высоким уровнем доходов. Поэтому они могут себе позволить оплачивать образование своих детей, — заключила профессор.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено увеличить контрольные цифры приёма по гуманитарным направлениям в вузах. По его словам, инициатива ещё будет обсуждаться. В частности, расширение коснётся направлений «История» и «Археология».