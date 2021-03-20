В России показали образец будущего электронного паспорта

https://static.news.ru/photo/e119f0d0-89b8-11eb-911c-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: телеканал Россия 1

Образец нового электронного паспорта, который планируется внедрять в РФ с декабря 2021 года, показали в эфире телеканала «Россия 1». Удостоверение личности будет выглядеть, как пластиковая карточка с данными владельца документа. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

На кадре при демонстрации нового электронного паспорта можно увидеть , что на пластиковую карточку, напоминающую водительское удостоверение, нанесены Ф. И. О. владельца документа, дата и место рождения, подпись и дата выдачи удостоверения. Срок действия паспорта обозначен на оборотной стороне карты.

Электронные удостоверения личности планируется начать внедрять в России с декабря 2021 года. С этого времени оформить новый вариант документа смогут жители Москвы. В регионах такая возможность появится у граждан не позднее 1 июля 2023 года.

Сообщается, что помимо указанных данных, документ будет оснащён электронным чипом и записью биометрических данных владельца, включая изображение лица и отпечатки пальцев.

Предполагается, что поэтапная замена бумажных документов на электронные произойдёт к 2024 году и будет проходить поэтапно. На переходный период юридическую силу будут иметь удостоверения и старого, и нового образца. При этом специальную кампанию по замене паспортов проводить не планируется. Так, если человек достиг возраста 45 лет и получил стандартный паспорт, он сможет пользоваться им и дальше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в РФ хотят разрешить удалённую покупку сим-карт с помощью биометрии.