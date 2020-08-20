В России подорожало обучение в государственных вузах

https://static.news.ru/photo/6f89997c-e2fe-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дороже всего обучение в государственном или муниципальном вузе стоит в Якутии — в среднем 127 тысяч рублей за семестр. Кроме того, в тройку лидеров по показателю попали Москва (122 тысячи) и Сахалинская область (110 тысяч). С такими данными Росстата за июль ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что чуть меньше приходится отдавать за вузовские знания в Мурманской области (106,7 тысячи) и Камчатском крае (103,1 тысячи).

В свою очередь, наиболее бюджетно выучиться можно в Ингушетии (41,6 тысячи), Калмыкии (45,3 тысячи), Дагестане (45,5 тысячи), Чечне (46,2 тысячи) и Псковской области (46,7 тысячи).

В среднем по России семестр учёбы по программам вышки в госвузе стоит 72,4 тысячи рублей.

За год эта цифра выросла на 8,5%. Причём сильнее всего — в отдельных регионах. Например, в Мурманской области (+36,1%), Камчатском крае (+21,3%), Сахалинской области (+21,2%), Севастополе (+19,2%) и Республике Тыва (+17,1%).

Увеличение стоимости обучения в вузах обусловлено необходимостью покрыть учебными учреждениями растущие расходы, полагает академик Российской академии образования Борис Бим-Бад. В том числе на оплату труда преподавателей и инфраструктурных работников.

Жизнь целиком дорожает, всё на свете дорожает, и чтобы выжить, надо, конечно, увеличивать зарплаты. В частности, преподавателям вузов. Не только преподавателям, но и всей массе людей, которые осуществляют инфраструктурные работы, — пояснил эксперт NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в России стремительно падает популярность коммерческих вузов. Число их студентов за пять лет сократилось более чем в два раза. В 2019 году оно составляло 332 тысячи, тогда как в 2014 году — 803,5 тысячи.