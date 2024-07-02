В России оценили окупаемость будущей орбитальной станции Глава ИКП Моисеев: российская орбитальная станция вряд ли сможет окупиться

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Макет планируемой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС, на стенде госкорпорации «Роскосмос»

Создание российской орбитальной станции вряд ли сможет окупиться, однако без нее страна не будет способна продолжать пилотируемые полеты в космос, заявил в беседе с НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. Он также добавил, что РОС нельзя будет построить исключительно из отечественных деталей.

Окупаемости здесь не будет точно, это затратная вещь. Но это решение народа о том, что такая станция нужна. Подавляющее большинство граждан России выступает за продолжение пилотируемых полетов. Если мы не сделаем эту станцию, то полеты человека в космос придется прекратить, — объяснил Моисеев.

По его словам, на будущую станцию смогут прилетать не только российские космонавты, но и представители других государств, как это было с «Миром» и «Салютом».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее утвердил график по созданию российской орбитальной станции. Представители пресс-службы госкорпорации добавили, что развертывание нового космического объекта запланировано на период с 2027 по 2032 год.

Кроме того, первые четыре модуля ядра новой станции выведут на орбиту за три года. Они будут состоять из универсальной узловой, шлюзовой, базовой и научно-энергетической (НЭМ-РОС) частей. Еще два целевых отсека состыкуют с объектом до 2033 года.