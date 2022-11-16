В России научились делать высокочистое вещество для оптоволокна

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Оптическое волокно

Специалисты АО «Гиредмет» имени Н. П. Сажина (входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации») разработали технологию получения тетрахлорида кремния чистотой не менее 99,999%, который станет полезен для химической и электронной промышленности. Эта научно-исследовательская работа является частью стратегических инициатив института, посвященных развитию импортозамещения в стране, сообщается в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

Продукт представляет собой активное жидкое вещество, которое легко вступает в реакцию с другими соединениями и позволяет получать ряд соединений, используемых при создании оптоволокна и полупроводников, производстве смазок, полимеров, резин и каучуков. Оно также может выступать как полупродукт для получения кремния высокой чистоты, необходимого для электроники.

Особенностью технологии является то, что в качестве исходного сырья используется осадочная горная порода — диатомит. Из-за ее низкой себестоимости после минимальной обработки большая часть используется в стране как адсорбент в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, при производстве фильтров и инсектицидов, а также в косметологии. Благодаря технологии, предложенной специалистами института, диатомит можно будет задействовать в производстве крупнотоннажной химии в России.

Фото: Евгений Козырев/РИА Новости Сотрудница в физико-химической лаборатории

По словам начальника лаборатории технологии разделения РЗМ и соединений АО «Гиредмет» им. Н. П. Сажина Сергея Василенко, данная технология является практически безотходной.