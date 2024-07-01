В России нашли способ «сдуть» дроны НАТО подальше от границ Военный летчик Попов: дроны НАТО у границ РФ можно сбивать турбулентностью

Самолеты ВКС России могут применить целый комплекс мер в борьбе с дронами НАТО у границ страны, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, необходимо создать для беспилотников такие условия, в которых они просто не смогут функционировать.

Мы будем пересекать их курс полета, близко подходить к ним и маневрировать. Мы будем сбрасывать топливо, проходить на большой скорости и сбивать их турбулентностью. Нужно создавать такие условия, чтобы им было тяжело управлять беспилотниками или чтобы они срывались в штопор. Можно включать форсажи над дронами, чтобы их сдуть с курса полета, — высказал мнение эксперт.

По словам военного летчика, эти приемы станут адекватным ответом на действия Запада и Украины — в том числе на организованные ими теракты против гражданского населения РФ, как это было в Севастополе. Он подчеркнул, что американцы действуют провокационно против населения, которое не является действующим составом вооруженных сил.

24 июня стало известно, что в акватории Черного моря произошел инцидент с американским разведывательным БПЛА RQ-4B Global Hawk. По версии военного эксперта Алексея Живова, дрон мог помогать наведению ракет ATACMS во время обстрела ВСУ Севастополя днем ранее. Согласно информации Telegram-канала Fighterbomber, когда БПЛА вел разведку у черноморского побережья в районе Крыма 23 июня, рядом с ним на очень большой скорости пролетел российский МиГ-31. По неподтвержденным данным, в результате возникшей турбулентности дрон потерял высоту и был вынужден покинуть район дежурства.