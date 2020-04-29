В России на ИВЛ умирают около 50% пациентов с коронавирусом

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Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил число пациентов с коронавирусом, которые погибают на ИВЛ. Их оказалось около 50%.

По словам Авдеева, в США этот показатель равен 88%. Это самое высокое значение в мире.

Результаты самые разные. В США — там самая страшная цифра была на прошлой неделе — 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным, чуть больше 50%, — цитирует его ТАСС.

На сегодняшний день в мире выявлено более трёх миллионов заразившихся коронавирусом. От болезни скончались 218 010 человек. Число выздоровевших составляет 956 070 пациентов.

Как ранее информировал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов изъяли просроченные аппараты ИВЛ в Костромской и Свердловской областях.