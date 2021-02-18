В России многодетным родителям могут дать дополнительные голоса на выборах

В настоящее время Россия находится в демографическом кризисе. Основная проблема — низкая рождаемость. Изменить ситуацию предлагают с помощью общественно-политической меры — дать дополнительные голоса на выборах россиянам, которые воспитывают более трёх детей. Предполагается, что это повысит статус многодетных семей и поможет увеличить их численность. Насколько это действенная мера и как на неё отреагировали многодетные родители — в материале NEWS.ru.

В России предлагают повысить статус многодетных семей, предоставив отцам и матерям дополнительные голоса на выборах. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину.

Как следует из документа, в стране сложилась критическая ситуация с демографией. Если не принять нестандартные и даже революционные меры, то в ближайшие годы тенденция будет только усугубляться и к концу столетия в стране останется не более половины от нынешнего населения.

Главная причина катастрофического сокращения численности россиян — недостаточный уровень рождаемости, когда на одну семью приходится в среднем 1,5 ребёнка, отметил Крупнов. По его словам, для перелома ситуации этот показатель должен составлять 2,5. Единственный способ изменить негативную тенденцию — увеличить минимум в семь раз число многодетных семей, чтобы к 2040 году их доля составила около половины от общего количества домохозяйств.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы количество многодетных семей росло, необходимо кардинально поднять их статус, в частности, в общественно-политической сфере, уверен автор инициативы.

При этом одним из подобных неординарных способов повышения статуса многодетной семьи является введение своего рода особой избирательной льготы для многодетных семей в виде предоставления дополнительного голоса на выборах всех уровней за каждого, начиная с третьего, ребёнка. Имеется в виду, что родителям трёх детей предоставляется (каждому) по одному дополнительному голосу, четырёх — по два и так далее. Новый подход к избирательному праву с введением дополнительных голосов для родителей многодетных семей имело бы смысл ввести соответствующим федеральным законом для реализации уже на предстоящих в сентябре текущего года выборах в Государственную думу, — говорится в документе.

Как полагает Крупнов, такое решение полностью отвечает нормам российской Конституции и законодательства в целом. Так, согласно статье 32 Основного закона, граждане имеют право участвовать в выборах. Однако в соответствии с частью 3 этой статьи, право избирать отсутствует у недееспособных и пребывающих в местах лишения свободы. Таким образом, льгота для многодетных семей в виде дополнительных голосов — дальнейшее развитие неравномерности избирательного права и его дифференциации, отмечает автор инициативы.

В самом деле, каждая многодетная семья работает на сохранение государства, в то время как значительное число граждан, прямо наоборот, избегает своих прямых и косвенных обязанностей в демографической и иной сферах. Кто-то все молодые годы самозабвенно самовыражается в TikTok, а многодетная семья, решая главную проблему страны, будучи круглосуточно и семь дней в неделю сверхзанятой, сегодня фактически уравнивается в праве избирать с гражданами, занятыми только собой. Очевидно, пришла пора исправить эту несправедливость. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

При этом председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с NEWS.ru отметила, что в настоящее время актуальны другие меры поддержки многодетных родителей и предоставлять им дополнительные голоса не нужно.

Конечно, статус многодетных семей в России нужно поднимать. Но, наверное, не путём увеличения голосов на выборах. Многодетные матери нуждаются в немного другого рода поддержке. Заботиться о них надо — да, выделять больше возможностей для полноценного воспитания детей. Но в избирательном праве, я думаю, не нужны для них какие-то льготы от государства. Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь, инициативу Крупнова в разговоре с NEWS.ru поддержал председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко. По его словам, многодетные семьи вносят больший вклад в будущее страны, поэтому имеют право на привилегии при голосовании на выборах.

Она справедлива даже не с точки зрения статуса. Пять процентов многодетных семей дают более 20% будущего населения. Мы сейчас с вами делаем фирму. Я внесу 20%, а вы внесёте по 5%. Чей голос важнее — мой с 20% или ваш с 5%? Я как более значимый инвестор, по идее, буду иметь и более значимый голос. Руслан Ткаченко председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет», эксперт в сфере образования председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет», эксперт в сфере образования

На фоне пандемии коронавируса сокращение населения России стало рекордным за 15 лет. По состоянию на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, число жителей страны составило 146,24 млн. Это на 510 тысяч тысяч меньше, чем годом ранее (146,75 млн). Более масштабное сокращение численности населения было по итогам 2005 года, когда оно уменьшилось на 564,5 тысячи человек.