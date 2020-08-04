В России детей стали чаще отдавать в дома ребёнка

https://static.news.ru/photo/5e38ab68-d660-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В прошлом году в дома ребёнка поступило 11,3 тысячи детей. Это больше, чем в 2018 году (11 тысяч). С такими данными Минздрава России ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что больше всего детей отдали в такого рода учреждения в Мурманской(795) и Кемеровской (645) областях, а также в Красноярском крае (541). Замыкают пятёрку Иркутская (445) и Челябинская (374) области.

В свою очередь, наименьшие показатели наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе (10), Калмыкии (11), Карачаево-Черкесии (14), Дагестане (16) и Липецкой области (24).

Вместе с тем, количество домов ребёнка за год сократилось: с 145 до 139.

Ранее NEWS.ru писал, что органы опеки города Петрозаводска отдали восьмимесячного ребёнка в приёмную семью в то время, пока его отец и бабушка пытались преодолеть бюрократические препоны и забрать малыша из детского дома. В социальных службах утверждают, что не смогли найти родственников мальчика, а отцовство мужчины якобы и вовсе не доказано. Однако пострадавшая сторона уверяет: это отговорки.